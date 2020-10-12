استياء كردستاني جراء عزم حكومة الإقليم استقطاع 21% من الرواتب

2020/10/12 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادعبرت حركة التغيير الكردية، عن استياءها من توجهات حكومة إقليم كردستان بفرض نسبة استقطاع عالية على راوتب الموظفين في الإقليم.

وقال النائب عن الحركة غالب محمد، إنه "وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على عدم تسلم الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان رواتبهم الا ان الحكومة تخطط لفرض نسبة عالية للاستقطاع من رواتبهم تصل إلى 21%".

وأضاف: "الأوضاع الاقتصادية في الإقليم سيئة للغاية والحكومة لا تكترث بمعاناة المواطنين، والأجدر بالحكومة الاتحادية فرض مجموعة من الشروط قبل إرسالها أي مبلغ إلى أربيل، من بينها عدم الاستقطاع في رواتب الموظفين".

وأشار محمد إلى أن "الموظفين لا يعلمون راتب أي شهر سيتسلمون ومتى موعد التسلم، وحكومة الإقليم لا تتبع مبادئ الشفافية في إعلان أرقام العائدات التي يحصل عليها الإقليم شهريا جراء بيع النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وغيرها".

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