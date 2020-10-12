كاسياس: الرحيل عن ريال مدريد كان قراراً صعباً

2020/10/12 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قال إيكر كاسياس، أسطورة حراسة المرمى الإسبانية، إن انتقاله إلى بورتو قادماً من ريال مدريد كان بمثابة التجربة الجديدة في مسيرته.وأكد كاسياس، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، على أن الملكي هو أحد أفضل الأنديةفي العالم، وأن بالتأكيد التفكير في نادٍ آخر للانتقال إليه يُعد أمراً صعباً.وعلق كاسياس على احتمالية […]

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