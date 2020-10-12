2020/10/12 | 09:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط عجلتين محملتين (مصنعات بلاستك براكيت) بوزن إجمالي (3طن و 360كغم) و(سيراميك) بحمولة (49طن و 560كغم) والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة في بيان ان “عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلتين محملتين بمواد تم التلاعب بوصف البضاعة وفاتورة الشراء في منفذ زرباطية الحدودي وكالة تقدم الاخبارية.

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