مصرف الرافدين: قروض السيارات يكون بفترة امهال ٣ اشهر للتسديد

2020/10/12 | 09:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان منح قروض السيارات للمواطنين والموظفين والمتقاعدين يكون بفترة امهال ٣ اشهر للتسديد بعد الاستلام.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “تسديد الاقساط الشهرية لقروض السيارات يبدا بعد ٣ اشهر من الاستلام”.

وأضاف البيان أن “نسبة الفائدة المحددة لقروض السيارات تكون ٤ بالمئة”.



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