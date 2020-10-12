مصرف الرافدين: قروض السيارات يكون بفترة امهال ٣ اشهر للتسديد

المعلومة/بغداد..
اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان منح قروض السيارات للمواطنين والموظفين والمتقاعدين يكون بفترة امهال ٣ اشهر للتسديد بعد الاستلام.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “تسديد الاقساط الشهرية لقروض السيارات يبدا بعد ٣ اشهر من الاستلام”.
وأضاف البيان أن “نسبة الفائدة المحددة لقروض السيارات تكون ٤ بالمئة”.
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