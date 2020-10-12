مذكرا بأزمة تأخر الرواتب.. البعيجي يطالب بتخفيض أجور التعليم الأهلي

2020/10/12 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

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النائب منصور البعيجي

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين، كل من وزارتي التربية والتعليم العالي بتخفيض أجور الدراسة للتعليم الأهلي خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا وتأخر صرف الرواتب.

وقال البعيجي، في بيان صحفي، اليوم، 12 تشرين الأول 2020، إن "التخفيض بالأجور الدراسية للتعليم الأهلي للعام الحالي، لم يكن بالمستوى المطلوب، على الرغم من تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات إلا أنه تم أخذ المبالغ من اهالي الطلبة بعد التخفيض من قبل وزارتي التربية والتعليم الذي لم يشكل فرقا كبيرا، كونه قليل جدا ولم يكن بالمستوى المطلوب".

وأضاف، "نأمل ان يتم اخذ الوضع الاقتصادي للبلد بسبب ازمة جائحة كورونا وتأخر صرف الرواتب بعين الاعتبار وتخفيض الاجور الدراسية للتعليم الاهلي والحكومي بسبب هذه الازمة ومراعاة طلبتنا الاعزاء حتى لا يشكل هذا الامر ضغطا كبيرا على ذويهم خلال الظرف الراهن الذي يمر به البلد".

وأشار البعيجي، إلى ان "تخفيض الاجور الدراسية سيرفع من الدعم النفسي لطلبتنا الاعزاء وذويهم خلال الازمة الراهنة لذلك كلنا امل بوزارتي التربية والتعليم العالي للقيام بهذه الخطوة وأن تخفض الاجور الدراسية للعام المقبل ومراعاة طلبتنا الاعزاء وتقديم الافضل لهم للنهوض بالواقع التعليمي للبلد رغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به أغلب بلدان العالم وليس العراق وحده".

ر.إ

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