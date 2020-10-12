بيل غيتس يتحدث عن مخرج واحد أمام البشرية لهزيمة كورونا ويتوقع موعد انتهائه

2020/10/12 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، الاثنين (12 تشرين الأول 2020)، أن البشرية أمامها مخرج واحد للتغلب على كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتطرق غيتس في حوار صحفي إلى كيفية مساعدة البشرية في التغلب بشكل كامل على عواقب وباء "كوفيد - 19"، مشدداً على أن الشرط الرئيس يكمن في التطعيم ضد الفيروس.

وقال غيتس: "الطريقة الوحيدة لعودة البشرية إلى المسار الطبيعي تتمثل في الحصول على لقاح فائق الفعالية وبأسعار في متناول الجميع".

ورأى مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة أن التطعيم الشامل سيوقف انتشار عدوى الفيروس التاجي، وينهي المرض "على نطاق عالمي"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي في عام 2022.

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