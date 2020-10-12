المالية النيابية تشكك بـ مشروع قانون العجز المالي؟

2020/10/12 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وصف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، مشروع قانون العجز المالي بمثابة اقتراض وتعويض عن مشروع موازنة 2020.وقال الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “مشــــروع قانون العجز المالي الذي أرســــل من قبل الحكومة جــــاء بمثابة اقتــــراض، وتعويض عن مشروع موازنة 2020، مبيناً، أنه “يتضمن الايــــرادات والنفقات للاربعة […]

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