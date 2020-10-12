دراسة تحذر من بقاء فيروس كورونا على الزجاج والنقود قرابة الشهر

2020/10/12 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال باحثون أستراليون، اليوم الاثنين، إن فيروس كوفيد-19 يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية والأسطح الزجاجية والمعدنية الفولاذية المقاومة للصدأ لمدة تصل إلى 28 يوما، وهو ما يزيد كثيرا عن فيروس الأنفلونزا، مما يؤكد ضرورة التنظيف وغسل اليدين لمكافحة الفيروس".

ووجد باحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، أن "فيروس "سارس-كوف-2" يظل معديا عند درجة حرارة 20 مئوية لمدة 28 يوما على الأسطح الملساء، مثل الأوراق النقدية البلاستيكية والزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول.

وبالمقارنة اتضح أن "فيروس الأنفلونزا إيه" يعيش على الأسطح 17 يوما.

وتضمنت أبحاث وكالة العلوم الوطنية الأسترالية تجفيف الفيروس في مخاط صناعي على مجموعة من الأسطح بتركيزات مماثلة، لعينات من مرضى كوفيد-19 ثم استخراج الفيروس بعد شهر.

وأظهرت التجارب التي أجريت في بيئة محكومة داخل مختبرات عند 20 و 30 و 40 درجة مئوية، أن فترة بقاء الفيروس على قيد الحياة تراجعت مع زيادة درجة الحرارة، وفقا لرويترز.

وقال لاري مارشال الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم الوطنية الأسترالية في بيان، إن "تحديد الفترة التي يبقى فيها الفيروس حيا بشكل فعلي على الأسطح يمكننا من التكهن بشكل أدق، وتخفيف انتشاره وتعزيز حماية شعبنا".

ويمكن أيضا للبروتينات والدهون الموجودة في سوائل الجسم أن تزيد بشكل كبير من فترات بقاء الفيروس.

وحققت أستراليا نتائج أفضل بكثير من معظم الدول الغنية الأخرى في مكافحة كوفيد-19، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بها نحو 27000 حالة إصابة و898 حالة وفاة، بين سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

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