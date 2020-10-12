2020/10/12 | 09:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت احد اعضاء المحكمة الاتحادية يوم امس الاحد، فيما اكد خبير قانوني ان ذلك لا يمنع مجلس النواب من الاكتفاء بتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005، دون الحاجة لتشريع قانون جديد.

وقالت المحكمة الاتحادية في إنها "تنعى أحد اعضائها المغفور له القاضي عبود التميمي، إذ وافاه الأجل إثر مرض عضال".

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، انه بوفاة القاضي التميمي فإن هناك منصبين شاغرين ضمن اعضاء المحكمة، مشيرا الى انه بإمكان مجلس النواب تعديل قانون رقم (30) بما يضمن سد النقص الحاصل جراء احالة احد اعضاء المحكمة الى التقاعد سابقا ووفاة عضو آخر، مشددا على انه يمكن تعديل القانون وسد النقص سواء كان لعضو واحد او 10 أعضاء.

PUKmedia / فائق إيزدي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب: بإمكان مجلس النواب تعديل قانون المحكمة الاتحادية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب: بإمكان مجلس النواب تعديل قانون المحكمة الاتحادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).