2020/10/12 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب مستقل ينتقد تعامل الحكومة مع الازمة الاقتصادية التي يعيشها العراق

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