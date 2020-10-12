استمرار الجدل بين الكتل بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/12 | 09:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نواب ومشرعون عن استمرار الجدل بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

حيث ترى بعض الكتل أن الترشيح الفردي وفق الدوائر الصغيرة سيعطي فرصة أكبر للمرشحين المستقلين بالفوز، فيما لفتت كتل أخرى إلى أن الانتخابات المقبلة ستفرز عملية سياسية معقدة في حال المضي بالقانون الجديد.

وذكر نواب، ان ما يحدث حول قانون الانتخابات هو صراع سياسي واضح، خاصة وأن الترشيح الفردي سيجعل فرصة المرشحين المستقلين بالفوز كبيرة وسهلة، وقد يجعل الأحزاب الكبيرة صغيرة، مرجحا أن أحزابا كثيرة ستغادر العملية السياسية.

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