فصائل مسلحة تعلن اتفاقها على وقف الهجمات ضد القوات الأميركية

2020/10/12 | 09:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران اتفاقها على تعليق هجماتها الصاروخية على القوات الأمريكية، وذلك شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية.

المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي محمد محيي قال في تصريح خاص لرويترز إن المجموعة التي تضم جميع الفصائل المسلحة قد اتفقت فيما بينها على وقف الهجمات التي تستهدف السفارات والمعسكرات والقوات الأميركية.

المتحدث أكد خلال تصريحه أن الفصائل ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت القوات الأمريكية لأجل غير مسمى، معتبراً أن هذه التهدئة جاءت لإتاحة الوقت أمام الحكومة لطرح جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية.

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