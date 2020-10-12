الهجرة: شمول ٢٠٠٠ أسرة نازحة برواتب شبكة الحماية

2020/10/12 | 10:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن شمول 2000 اسرة نازحة برواتب شبكة الحماية، فيما افصحت عن اعادة اكثر من 95 بالمئة من نازحي الانبار الى مناطقهم.وقال مدير عام دائرة الفروع بوزارة الهجرة علي عباس جهاكير في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الاسر المشمولة هي من الاشد فقراً بين النازحين في مخيمات الايواء”، مشيرا الى انه “تم اعداد احصائية بها لإكمال اجراءات شمولها برواتب الحماية، مبينا ان الاجراء الذي تم بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاء بهدف تشجيع عودتها الطوعية”.وأضاف جهاكير، أن “الوزارة تعمل بالتنسيق المشترك مع وزارة العمل لشمول عدد كبير من النازحين والنساء المعيلات لأسرهن من الارامل والمطلقات والفاقدات لأزواجهن وتقديم الدعم اللازم لهن من خلال شمولهن براتب الرعاية”.واشار جهاكير الى ان وزارته “تتابع اعادة الاسر الراغبة بالعودة الى محافظاتها، لاسيما من الانبار وصلاح الدين ونينوى والمسجلة ضمن قاعدة بياناتها الخاصة بملف العودة”، مفصحا عن “اعادة اكثر من 95 بالمئة من نازحي الانبار الى مناطقهم”.وتابع أن “الاعداد المتبقية منهم دمجوا بالمجتمعات التي نزحوا لها وبعضهم يعمل هناك ويرفض العودة”، مشيرا الى ان “صلاح الدين تلي الانبار بأعداد العائدين، تليها نينوى”.



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