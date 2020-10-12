نينوى ثلاثة متطلبات رئيسة لإعادة نازحي سنجار

2020/10/12 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حددت محافظة نينوى، الاثنين، ثلاثة متطلبات رئيسة لإعادة نازحي قضاء سنجار الى مناطقهم.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشكلات هي ازدواج الإدارة، وانتشار القوات الأمنية، والخدمات”.وأكد “ضرورة انهاء مشكلة ازدواج الإدارة في سنجار، وإعادة نشر القوات الأمنية وتسليم الشرطة المحلية مسؤولية الأمن في المدينة وسحب جميع القطعات الأخرى من داخلها، إضافة إلى تشكيل لجان عليا لمتابعة شؤون الخدمات وإعادة الإعمار، تمهيدا لإعادة النازحين”.واعلن الجبوري عن “اعادة 300 اسرة نازحة الى مناطقها الاصلية في ناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل”، مشيرا الى ان “عودتها من المخيمات جاءت بعد رجوع الخدمات واستتباب الامن في عموم الناحية والقرى التابعة لها”.



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