مشكلة تأخر النطق عند الأطفال.. اعرف الأسباب والعلاج

2020/10/12 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني بعض الأطفال من تأخر الكلام، وعدم قدرتهم على التواصل مع من حولهم، فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟ للإجابة عن هذه الأسئلة قالت إخصائية التخاطب الألمانية ميلينا هاجيمان إن تأخر الطفل في الكلام ليس له أسباب واضحة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمستوى التعليمي والثقافي للأهل أو معدل قراءة الوالدين للقصص والحكايات لأطفالهم.[…]

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