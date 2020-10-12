نائب يدعو لتخفيض أجور الدراسة للتعليم الاهلي خلال العام الدراسي الجديد

2020/10/12 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الاثنين، وزارتي التربية والتعليم العالي إلى تخفيض أجور الدراسة للتعليم الأهلي خلال العام الدراسي الجديد، مُذكّراً إياهما بالوضع الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا وتأخر صرف الرواتب.وقال البعيجي : إن “التخفيض بالأجور الدراسية … Readmore

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