السفارة الكورية في بغداد تدعو السلطات العراقية لإجراء تحقيق عادل في وفاة مدير شركة دايو

2020/10/12 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد، الاثنين، السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق “سريع وعادل” في وفاة مدير شركة “دايو” التي تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.أفاد بذلك مصدر بالخارجية الكورية الجنوبية، وقال إن “الوزارة ستقدم بالتعاون مع … Readmore

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