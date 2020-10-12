الصناعة تعلـن تنفيـذ مشـروع متكامـل لإنتـاج السمـاد العضوي مـن مخلفـات قصـب السكـر

2020/10/12 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلـن معاون مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن نعيـم عبـد الله حسيـن، الاثنين، عن نجاح الشركة في تنفيذ مشروع متكامل في ( مصنـع ومزرعـة قصـب السكـر ) في ميسان لإنتاج السماد العضوي وبالإمكانيات الذاتيـة .وقـال حسين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة أستطاعت وبإمكانيات ذاتية من تنفيذ مشروع متكامل في مصنع سكر ميسان لإنتاج السماد العضوي من خلال الإستفادة من المخلفات الناتجة من عملية عصر قصب السكر ( البكـاز ) وبإستخدام المعدات المتوفرة في المصنع المذكور”.وأضاف أن “المشروع أثبت نجاحاً باهراً حيث يجري حالياً تجهيز أمانة بغداد وكافة المحافظات بالسماد العضوي مع توفير خدمة التوصيل إلى المشتري”، مبيناً أن “المنتج أثبت جدارته وفعاليته ومطابقته للمواصفات العالمية بشهادة الشركة العامة للمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة حيث أن هناك وفوداً تاتي بإستمرار لتقييم المنتج فضلاً عن ان للشركة شهادة تأسيس تثبت نجاح المنتـج .وأفصـح حسين عن أن “لدى الشركة خطة مستقبلية للإستفادة من النواتج العرضية الأخرى ( المـولاس ) لتنفيذ مشروع لإنتاج الكحول الطبي لتعزيز وتنويع الإنتاج وتعظيم الإيـرادات”.انتهى/25

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