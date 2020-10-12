مصرف الرشيد سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح للمستفيد

2020/10/12 | 10:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين ، توضيحا بشأن سلفة المتقاعدين “.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح لخلفه واضاف ان التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصيا الى الفرع المروج ولاتقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة او خاصة وان لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقة مستلمة من مصرفنا غير مسددة علما ان المصرف في وقت سابق اعلن عن منح سلفة للمتقاعدين من حاملي بطاقة (نخيل)”.

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