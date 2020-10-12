2020/10/12 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، ان سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح للمستفيد.وقال المكتب الاعلامي للمكتب في بيان ان “سلفة التي تمنح للمتقاعدين تكون للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح لخلفه”.واضاف ان “التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصيا الى الفرع المروج ولاتقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة او خاصة وان لا يكون بذمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد: سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الأصيل وليس للمستفيد وكالة تقدم الاخبارية.

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