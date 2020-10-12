سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات العالمية اليوم الأثنين 12 أكتوبر 2020

2020/10/12 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أسعار العملات العالمية مقابل الدينار العراقي اليوم الأثنين 12-10-2020،حيث بلغت أسعار العملات العالمية مقابله كالتالي: 1 دينار عراقي = 0.0007 يورو 1 يورو = 1,407.87 دينار عراقي سعر صرف الدينار العراقي (IQD) مقابل اليورو (EUR) خلال الأيام الماضية 2020-10-09 1 دينار عراقي = 0.0007 يورو 1 يورو = 1,407.69 دينار عراقي 2020-10-08 1 […]

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