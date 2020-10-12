مصدر حكومي ينفي التفاوض مع الفصائل المسلحة لتعليق الهجمات الصاروخية

2020/10/12 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصدر حكومي التفاوض مع أي فصيل مسلح أو التوصل إلى هدنة مشروطة لوقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا.

وقال المصدر إن إعلان كتائب حزب الله تعليق الهجمات جاء بعدما بدأ الجيش عملية إعادة انتشار في العديد من المناطق داخل بغداد لملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المطار بغداد والسفارة الأميركية والمنطقة الخضراء، نافيا التفاوض مع أي جهة خارجة عن القانون أو فصيل مسلح.

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