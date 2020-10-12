أكثر من 50 نائباً يطعنون بتصويت البرلمان على الدوائر المتعددة

2020/10/12 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عشرات النواب في البرلمان، طلباً لإعادة التصويت على فقرة اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، مما يمثل طعناً بالجلسة التي عقدت السبت الماضي بدعوى عدم تحقيقها النصاب المطلوب.

وذكرت اللجنة القانونية، إن الطلب الذي يقدمه النواب يتضمن أن القرار الذي اتخذ لم يمر بالطرق الرسمية ولم يذهب الى اللجنة القانونية لكي يدرس، فضلا عن اختلال النصاب، مشيرة إلى أن طلب النواب سيقدم إلى الرئاسة لإعادة التصويت على هذه الفقرة.

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