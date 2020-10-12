2020/10/12 | 10:47 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في صحف اليوم: إيقاف كتائب حزب الله العراقي مهاجمتها للقوات الأمريكية الموجودة في العراق بشروط.



تقرير للأمم المتحدة يفيد أن 3 مليارات متر مربع من الأراضي العراقية ملوثة بالألغام والذخائر.



استمرار التوتر في إقليم ناغورني قره باغ والتبعات الاقتصادية لوباء كورونا على الاقتصادين البرازيلي والمكسيكي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق أكثر دول العالم تلوثا بالألغام) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق أكثر دول العالم تلوثا بالألغام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).