قبرص الشمالية تعلن افتتاح منتجع فاروشا وسط انتقادات دولية

2020/10/12 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت قبرص الشمالية (شمال قبرص) افتتاح جزء من منتجع “فاروشا” المطل على البحر، والذي تم التخلي عنه منذ غزو تركيا لهذه الجزيرة المتوسطية قبل عقود.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن كون المنطقة مفتوحة أمام الجمهور، كما أنها نشرت صوراً … Readmore

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