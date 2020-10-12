وزير الخارجية العراقي في القاهرة لاستكمال مقررات قمة عمان

2020/10/12 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال الاتفاقيات التي وقع في قمة عمان.وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه خلال الزيارة سيلتقي وزير الخارجية مع رئيس جمهورية مصر، عبدالفتاح السيسي، إلى جانب اجتماعه مع نظيريه، سامح … Readmore

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