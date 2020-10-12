2020/10/12 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / – أكد مصرف الرافدين، أن منح قروض السيارات للمواطنين والموظفين والمتقاعدين يكون بفترة إمهال ثلاثة أشهر للتسديد بعد الاستلام، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة المحددة لهذه القروض ٤ بالمئة.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “تسديد الأقساط الشهرية لقروض السيارات يبدأ بعد ثلاثة أشهر من الاستلام”.
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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “تسديد الأقساط الشهرية لقروض السيارات يبدأ بعد ثلاثة أشهر من الاستلام”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين : نسبة الفائدة المحددة لقروض السيارات تكون ٤ بالمئة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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