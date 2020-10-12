الرشيد يصدر توضيحاً جديداً بشأن سلف المتقاعدين

2020/10/12 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر مصرف الرشيد، الإثنين، (12 تشرين الأول، 2020)، توضيحاً جديداً بشأن سلف المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح لخلفه".

واضاف البيان أن "التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصيا الى الفرع المروج ولا تقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة او خاصة وان لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقة مستلمة من مصرفنا غير مسددة"، مبينا أن "المصرف في وقت سابق اعلن عن منح سلفة للمتقاعدين من حاملي بطاقة (نخيل)".

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