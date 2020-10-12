رئيس نادي برشلونة يثير غضب الجماهير بتصريح

2020/10/12 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، على تتويج فريقه لكرة الصالات بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة في الفترة الحالية، من التخبط الإداري في ظل مطالبات سحب الثقة من إدارة بارتوميو، بعد كارثة الخسارة (8-2) أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو في تصريحات للصحف الكتالونية : "في الإدارة قطعنا التزامًا قويًا للغاية تجاه هذه الرياضة، ونحن حصلنا على ثلاثة ألقاب دوري أبطال في آخر 10 سنوات من هذه الرياضة".

وأضاف :"لسنا سعداء كناد بلعبة كرة الصالات فقط، ففي كل الفرق لدينا أحلام كثيرة وقد بدأنا بنتائج جيدة".

وأوضح : "على مستوى كرة القدم هناك فريق شاب متحمس وهو ما سيعطينا الكثير من المطالبات، لقد بدأنا أيضًا بنتائج جيدة في كرة السلة وكرة القدم النسائية".

وأتم بتصريح مثير للجدل : "أنا سعيد للغاية، حيث الابتسامة التي أملكها الآن هي الابتسامة التي يجب أن تكون على وجه جميع مشجعي برشلونة".

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