الرشيد تحصر منح سلفة المتقاعدين بهذا الشرط

2020/10/12 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، أن سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الأصيل حصراً، شرط حضوره شخصياً إلى الفرع المروج.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “السلفة التي تمنح للمتقاعدين تكون للمتقاعد الاصيل حصرا ولا تمنح لخلفه”.

وأضاف أن “التقديم يتم بحضور المتقاعد شخصيا الى الفرع المروج ولا تقبل الوكالة عنه سواء كانت عامة او خاصة وان لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقة مستلمة من مصرفنا غير مسددة”.

وأشار البيان إلى ان “المصرف قد اعلن في وقت سابق عن منح سلفة للمتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل”.

يذكر ان مصرف الرشيد، باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين بمختلف الانواع وفق اليات وضوابط معينة.

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