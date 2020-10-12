النجيفي يدعو الى تأييد اتفاق سنجار بإخراج البككة واي فصيل فوضوي آخر

2020/10/12 | 10:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، الى تأييد اتفاق سنجار بإخراج البككة واي فصيل فوضوي آخر.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” إنه “من الافضل للذين يعترضون على اتفاق سنجار – اذا كانوا من سكنة المنطقة – ان يؤيدوا الاتفاق باخراج البككة واي فصيل فوضوي آخر ويطالبوا باجواء تضمن المنافسة السياسية بحرية كاملة”.

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