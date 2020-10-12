بريد هيلاري كلينتون: موقف الولايات المتحدة من مبارك في الايام الاولى لانتفاضة مصر 2011

2020/10/12 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها للوزيرة السابقة، هيلاري كلينتون، كيف حللت أمريكا الوضع في مصر، إبان الأيام الأولى لانتفاضة 2011، المعروفة باسم ثورة 25 يناير كانون الثاني.الرسالة كانت مُرسلة إلى كلينتون، في … Readmore

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