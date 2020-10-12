العراق يستعد للمشاركة بنشاط في دبي هو “الأول من نوعه” في الشرق الأوسط

2020/10/12 | 10:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن العراق يستعد للمشاركة في معرض إكسبو دبي في الإمارات العربية المتحدة، المقرر انعقاده في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022، والذي تأجل بسبب جائحة كورونا بعد أن كان مقرر إقامته عام 2020.

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، سرمد طه سعيد، بحسب بيان للوزارة، إن مشاركة العراق في معرض إكسبو 2020 العالمي في دبي تعد خطوة مهمة كونه أول معرض من نوعه يتم استضافته في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت 190 دولة من جميع أنحاء العالم المشاركة فيه.

وأضاف سعيد، أن إكسبو دبي يشكل نقطة التقاء رئيسية للعالم لتبادل الابتكارات والأفكار والحلول للقضايا العالمية ذات الصلة بالاقتصاد، والتطورات المستدامة من أجل مستقبل أفضل على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح سعيد، أن عرض جناح العراق في إكسبو2020 يعد فرصة عظيمة لتسليط الضوء على الثقافة الغنية للعراق ومشاركتها مع العالم كله، حيث يشتهر العراق دائما بتاريخه الغني وثقافته وهندسته المعمارية.

ولفت مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، إلى أن المعرض يسلط الضوء أيضاً على إنجازات العراق المتميزة في الماضي والحاضر، لتطوير الفرص المستقبلية من أجل السير إلى الأمام ليكون من بين الدول المتقدمة في العالم.

وأعلنت حكومة دبي رسمياً، في مايو/ أيار لماضي، عن تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 لمدة عام، ليكون الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط يحدث له تأجيل في ظل تأثر القطاعات الاقتصادية بتداعيات انتشار فيروس كورونا.

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