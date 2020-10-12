"تهديد للأمن الإقليمي".. اليونان تندد بإرسال تركيا سفينة أبحاث إلى شرق المتوسط

2020/10/12 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية اليونانية الاثنين، قرار تركيا إعادة سفينة أبحاث إلى شرق المتوسط كانت محور النزاع بين البلدين بشأن حقوق التنقيب عن موارد الطاقة.

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