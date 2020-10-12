أحد الأعراض الجديدة لكورونا قد يشير إلى متغيرات في الفيروس التاجي

2020/10/12 | 10:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تضمن التقرير الذي أعدته مجموعة علماء مستقلة spi-b مركزها بريطانيا، للمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (sage)، ثلاثة أعراض جديدة لـ "كوفيد-19.

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