مصرف الرشيد يوضح بشأن سلفه للمتقاعدين

2020/10/12 | 10:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصرف الرشيد، الاثنين، أن سلفة المتقاعدين تمنح للمتقاعد الأصيل حصراً، شرط حضوره شخصياً إلى الفرع المروج.

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