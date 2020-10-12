كوريا تدعو الى تحقيق عادل في وفاة مدير مشروع ميناء الفاو

2020/10/12 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية يوم الاثنين، السلطات العراقية الى اجراء تحقيق سريع وعادل في وفاة

مدير شركة تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكر مصدر بالوزارة أن الخارجية ستقدم بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق، دعما إلى أسرته مثل مساعدتهم لزيارة العراق ونقل جثته وغيرها.

وتم العثور على مدير شركة دايو الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة ميتا صباح يوم الجمعة في مجمع الشركة في البصرة.

وأرسلت سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق قنصلا إلى موقع الحادث، وأيضا تسعى شركة دايو الى تحديد ملابسات الحادث.

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