نائب يستبعد حسم توزيع الدوائر الانتخابية في جلسة اليوم

2020/10/12 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية للتصويت على توزيع الدوائر الانتخابية للانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسين نرمو خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب ابقى جلسته مفتوحة يوم السبت الماضي، ومن المقرر ان يستأنف المجلس جلسته اليوم الاثنين.

واضاف: ان مجلس النواب سيناقش توزيع الدوائر الانتخابية بعد ان تم الاتفاق حول توزيع العراق على 83 دائرة انتخابية، مشيرا الى ان اللجنة القانونية ستجتمع قبل عقد الجلسة مع رؤساء الكتل النيابية لحسم موضوع توزيع الدوائر الانتخابية.

واستبعد النائب حسين نرمو الانتهاء من موضوع توزيع الدوائر الانتخابية في جلسة اليوم، مشيرا الى وجود ملاحظات ومقترحات من الكتل النيابية حول عملية توزيع الدوائر على المحافظات وكيف ستكون؟، وقال: اعتقد بان المناقشات ستستمر خلال الجلسات المقبلة ايضا.

PUKmedia خاص ‌

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