محافظ البنك المركزي الإيراني يزور بغداد لتحرير الأرصدة الإيرانية في العراق

2020/10/12 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – توجه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين المعنيين في العراق.ووفقاً لوكالة أنباء “فارس” تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، فإن زيارة همتي إلى بغداد تأتي على رأس وفد بنكي وتجاري لإجراء محادثات مع المسؤولين في الشؤون البنكية والاقتصادية العراقية.وأضافت الوكالة أن همتي “قام في […]

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