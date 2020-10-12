وزير الخارجية يلتقي السيسي.. ويعرض له أهم موضوعات قمة الغد

2020/10/12 | 11:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة

د.أحمد الصحّاف:

وزير الخارجيّة فؤاد حسين يلتقي فخامة رئيس جمهوريّة مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ويبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما بحث موضوعة القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وعرض السيّد وزير الخارجية لأهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة.

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