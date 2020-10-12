القبض على ثلاثة دواعش عملوا بصفة {عسكر} في نينوى

2020/10/12 | 11:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات :القبض على ثلاثة ارهابيين عملوا عسكر ضمن صفوف داعش بمحافظة نينوى

من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في مايسمى ولاية نينوى بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين

حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل

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