صحة كرميان تحذر من تزايد الاصابات بكورونا

2020/10/12 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة لصحة كرميان يوم الاثنين، من تزايد الاصابات بفايروس كورونا المستجد، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.

وقال الدكتور سيروان محمد المدير العام لصحة كرميان، خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان الاصابات بفايروس كورونا بجميع المدن في تزايد، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.

واضاف: ان 5 كوادر طبية توفوا بسبب الفايروس اثناء الدوام الرسمي، كما ان حالات الوفاة في كرميان تجاوزت 200 حالة.

واكد اهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات في الاسواق والاماكن العامة، لتفادي مخاطر الاصابة بالفايروس.

PUKmedia ترجمة‌

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