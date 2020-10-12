نائب: العراق يحتاج الى الاقتراض لتأمين الرواتب

2020/10/12 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قانون تمويل العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين، الى مجلس النواب يوم امس الاحد، بعد ان صادقت عليه الحكومة الاتحادية.

واوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا لـPUKmedia: ان قانون تمويل العجز المالي وصل الى مجلس النواب واللجنة المالية واعتقد بان القانون سيناقش في جلسة اليوم.

واضاف عضو اللجنة المالية النيابية: ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي وتامين رواتب الموظفين وستعد تقريرها النهائي حوله.

وحول اهمية القانون اوضح النائب شيروان ميرزا: ان العراق يحتاج الى الاقتراض لسد العجز المالي وتامين رواتب الموظفين للاشهر الباقية من العام الحالي كما يتضمن القانون حصة اقليم كوردستان من تلك البالغ.

PUKmedia خاص ‌

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