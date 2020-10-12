باخرة محملة بـ 20 الف طن حنطة تصل لبنان اليوم

2020/10/12 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن وصول باخرة عراقية محملة بـ 20 الف طن من الحنطة الى مرفأ بيروت ظهر اليوم كهبة عراقية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “باخرة عراقية ستصل الى مرفأ بيروت هذا اليوم عند تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد”.وأضاف المصدر، ان “الباخرة العراقية محملة باكثر من 20 الف طن من الطحين (الدقيق) كهبة لمساعدة اللبنانيين”.وشرع العراق بارسال مساعدات عاجلة الى الشعب اللبناني كهبة بعد تفجير مرفأ بيروت تتضمن اغذية وادوات طبية وفرق انقاذ وطبية.



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