وزارة التخطيط العراقية تخصص ترليون دينار لاطلاق هذا المشروع

2020/10/12 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وزارة التخطيط، عن تخصيص ترليون دينار لاطلاق مشروع تشغيل الشباب للعام المقبل 2021 والذي سيوفر ما يقرب من اربعة الاف فرصة عمل ضمن سبع محافظات.وافاد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين، إن “الوزير السابق نوري الدليمي كان قد ابرم مع ثمانية مطورين عقد […]

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