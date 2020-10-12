2020/10/12 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجهت سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق، طلبا للسلطات العراقية بخصوص حادثة وفاة مدير شركة الكورية التي تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في العراق.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصادرها في وزارة الخارجية، أن “سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق دعت السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق سريع وعادل في وفاة مدير شركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية توجه طلبا للعراق بخصوص وفاة مدير شركة دايو المركز الخبري الوطني.

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