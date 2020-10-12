وزارة الاتصالات تبدأ في تنفيذ مشروع الكابلات الضوئية

2020/10/12 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكدت وزارة الاتصالات، ان مشروع (مترو بغداد) سيضبط مركزيا سعات الانترنت الداخلة للبلاد عبر الكابلات الضوئية وبتكاليف بسيطة جدا.وقال مدير البنى التحتية في الوزارة علي محمود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاثنين، انه “تم البدء بتنفيذ المشروع عبر كابلات الوزارة الى الشركات من اجل القضاء على تهريب السعات، […]

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