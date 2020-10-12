القبض على ثلاثة عناصر من 'داعش' عملوا ضمن 'ولاية نينوى'

2020/10/12 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" عملوا ضمن ما يسمى بـ"ولاية نينوى".

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الوكالة أن المعتقلين "عملوا في ما يسمى ولاية نينوى بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".واشارت الى انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".





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