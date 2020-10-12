سعر الذهب يرتفع عالمياً مع مراقبة محادثات التحفيز

2020/10/12 | 11:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال تعاملات الإثنين مع استقرار الدولار، ووسط متابعة محادثات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

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