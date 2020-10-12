وزير الخارجية يلتقي السيسي ويبحث مع ملف القمة المقبلة

2020/10/12 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- التقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وببحث معه ملف القمة المقبلة.وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقي رئيس جمهوريّة مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما […]

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